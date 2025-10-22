タレント×会社経営“二刀流”の井口綾子（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。「子宮頸部高度異形成」と診断され、手術を受けたことを公表した。「少し個人的なお話になりますが…先日『子宮頸部高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました！」と報告。「正直、この投稿をするかすごく悩みました。でも、同じように不安を感じている方や、忙しくて検診を後回しにしてしまっている方がいるならば、この投稿を