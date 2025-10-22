全国各地で今シーズン一番の冷え込みとなった22日。東京都心では11月下旬から12月中旬並みの寒さとなりました。【写真を見る】「湯気についつられて…」寒さで売り上げ2割増！冬に食べたい“アレ”最低気温15℃以下が3日間続くと「鍋開き」山形純菜キャスター：一気に季節が進んだ感じがありますが、寒くなってくると食べたくなるもの、「鍋」について見ていきます。鍋つゆなどを製造・販売している「ミツカン」が、鍋に適したシー