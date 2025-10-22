22日夕方、埼玉県川越市を走行中の東武東上線の電車内で何らかの原因で窓ガラスが割れ乗客5人がケガをしました。警察や消防によりますと22日午後5時すぎ、埼玉県川越市で「走行中の列車にシカが衝突した。シカが窓ガラスを割り乗客がケガをしたようだ」と通報がありました。窓ガラスが割れたのは東武東上線の霞ケ関駅と川越市駅の間を走行中の電車で、乗客5人が首の痛みを訴えるなど軽いケガをしたということです。衝突後、周囲か