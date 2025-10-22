障害があっても地域で生き生きと暮らしていく。まちに溶け込んだその活動の様子を取材しました。呉と三原を結ぶ、国道１８５号沿いのレストラン「豆ナ茶屋」。平日の午前１１時すぎだというのに、大勢の客でにぎわっています。とれたての野菜を使い、種類も豊富な定食が店のウリです。■常連客「おいしいから。うふふふふ。デイサービスへ週に３回行ってるんだけど、あとは全部ここへ来て食べる。うははは」レジを担当