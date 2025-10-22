楽天は２２日、東京都内のホテルでスカウト会議を行った。会議後、取材に応じた石井一久ＧＭは「ピッチャーでいこうかな、と思います」と１位は投手を指名すると明言。続けて「この人、というのは決まっています」とすでに絞っていると話した。指名選手全体でみても「人数的に言えば投手中心になると思う」と、投手を多めにしていく予定。６０人程度まで絞ったリストの中から選んでいく。今ドラフトから指名が可能となったスタ