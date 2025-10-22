大相撲のロンドン公演を終えた小結・高安（田子ノ浦）ら約６０人が２２日、羽田空港に帰国した。疲れた表情の高安は「すごく素晴らしかった。観戦マナーもよかった」と明かした。観光地は「王道は回った」というが、地下鉄やバスも使ったといい「新鮮だった」と笑顔をみせた。九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）へ「現実に戻った。３週間しかないけどみんな条件は一緒だから」と気合を入れ直した。