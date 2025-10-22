アメリカ・フロリダ州でバスの運転手が目撃したのは、道路の真ん中を1人で歩いている幼い男の子。何が起きているのでしょうか？運転手はバスを急停止させ、乗客にひと声かけてから外に飛び出しました。運転手は「おいで！」と声をかけ、子どもを無事に保護しました。運転手は乗客の理解を得て警察に通報。周りを見渡しますが、保護者の姿は見当たらないようです。運転手は「ボク、どこから来たの？」と優しく語りかけ、男の子を安