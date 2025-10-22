宮城県を走る三陸自動車道で、後ろの車がスピン。突然の事故は、道路上に落ちていた“ある物”が原因でした。前方に取り付けられたドライブレコーダーの映像で、事故を起こした正体が明らかに。それは…タイヤです。目撃者：タイヤが落ちているのは想定していなかったので驚いた。目撃者は、あわてて車を減速。ギリギリのところでタイヤを回避することができました。目撃者はすぐさまハザードランプを点灯させ、後続車に危険を知ら