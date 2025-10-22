政府開発援助（ＯＤＡ）による援助金を基に、支援先の途上国が積み立てた資金のうち、およそ５８億円が少なくとも５年以上にわたって使われずに放置されていたことが会計検査院の調査でわかった。検査院は「支援の効果が出ていない」として改善を求めた。途上国は援助金で穀物や肥料などを調達して市場で売り、収入を積み立てる。積立金の使途は日本側との協議で承認を受ける必要があり、外務省によると、幼稚園の整備や農機具