第44期女流本因坊戦5番勝負の第4局で星合志保四段に敗れ、対局を振り返る藤沢里菜女流本因坊＝22日午後、東京都千代田区の日本棋院囲碁の藤沢里菜女流本因坊（27）に星合志保四段（28）が挑戦している第44期女流本因坊戦（共同通信社主催、JA共済連、共栄火災協賛）5番勝負の第4局は22日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、午後7時19分、317手で星合四段が白番1目半勝ちし、対戦成績を2勝2敗のタイとして決着を最終局に持ち込