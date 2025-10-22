21日に就任した上野賢一郎厚労相は、高市首相から指示された「労働時間の規制を緩めることを検討する」というテーマについて、「さまざまな声があることは承知している」と述べました。上野厚労相「労働時間規制につきましては、さまざまな声があることは承知しております。（残業の）上限規制は、過労死認定ラインであるそうしたことも踏まえて、検討する必要があるというふうに考えております」厚労相に就任した上野大臣は21日、