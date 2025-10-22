22日、取材班が目撃したのは、リニューアルしたばかりの高速道路、そして道路の中！着工から約10年、新しい道路に生まれ変わったばかりの「首都高・羽田線」が公開されました。都心と羽田空港などを結ぶ大動脈、「首都高速道路・羽田線」。工事区画は、東品川桟橋から鮫洲埋立部の約1.9kmです。開通から60年以上がたち、老朽化が課題となっていました。今回の「大改造」で何が変わったのでしょうか？旧羽田線は海面からかなり近い