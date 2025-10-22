10月21日、高市内閣が発足し、衆議院熊本1区の木原稔氏が官房長官に、熊本4区の金子恭之氏が国土交通大臣に就任しました。 【写真を見る】高市内閣の「熊本選出閣僚」木原官房長官・金子国交大臣の就任直後の動き地元への思いは？ 10月21日夜から22日にかけての2人の動きです。 【21日 午後7時～】閣僚認証式・写真撮影 皇居で閣僚認証式が行われ、木原官房長官、そして金子国土交通大臣が出席しました。 写真撮影