高市内閣が発足して2日目、さっそく、熊本県政にも動きがありました。 【写真を見る】“高市内閣発足の翌日” 木村知事が麻生副総裁と面会「前向きに進めるベースできた」県政課題に支援求める 木村知事は永田町の自民党本部を訪れ、県政の課題解決に向けた支援を求めましました。 昼すぎ、自民党本部には木村敬知事、県選出の松村祥史参議院議員、自民党県連の前川收会長たちの姿がありました。 約4時間にわたる要望