【モデルプレス＝2025/10/22】女優でタレントの井口綾子が10月22日、自身のInstagramを更新。子宮頸部高度異形成と診断され、手術を受けたことを報告した。【写真】手術公表の準ミス青学、病室で笑顔◆井口綾子、子宮頸部異形成で切除手術を報告井口は「少し個人的なお話になりますが…」と切り出し、「先日『子宮頸部 高度異形成』と診断され、円錐切除手術を受けてきました！」と報告。「正直、この投稿をするかすごく悩みました