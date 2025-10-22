旧芸名「ほっしゃん。」の俳優・星田英利（54）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。議員定数の削減をめぐる議論で私見を展開した。星田は「国会議員が減るってことは、僕たち市民の声がより一層、国に届きにくくなる、ってことじゃないのか？」とポスト。ユーザーからは「今だって届いてない」「今一度、『民主主義とは？』を考える時じゃないでしょうか？」「そうですよ。いろんな党と話し合って一番良い答えを