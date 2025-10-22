博報堂が国の補助金で実施した観光支援事業で、旅館建て替え工事費を水増し請求して計約9千万円をだまし取ったとして、岩手県警は22日、詐欺の疑いで東京都府中市、会社役員淀野輪河容疑者（32）を逮捕した。県警によると、容疑を認めている。逮捕容疑は、同県雫石町の廃旅館建て替えに伴う費用を水増しし、2023年3月、博報堂に虚偽の事業報告書を送り、2回にわたって補助金をだまし取った疑い。