発酵エイジングケア¹ブランド「FAS（ファス）」から、待望のボディケアライン「ザ ドレープ シリーズ」が誕生。肌を包み込むような質感と、深呼吸したくなる香りで、自分を労わるひとときを演出します。国産繭シルクエキス²や京都産発酵はちみつエキス*³など、FASならではの発酵の恵みを凝縮。乾燥しがちな季節も、上質な潤いで肌を満たしてくれます♡ 幻の国産繭シルクが叶える、ハリと透明感