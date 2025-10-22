秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が22日、ダイバーシティ東京で、セカンドミニアルバム「Corner of my heart」リリースイベントを行った。リード曲「Corner of my heart」で幕開け。クールな表情でキレキレのパフォーマンスを見せ、ほかアルバム収録曲なども披露した。ACE（18）はリード曲について「心の角を曲がる勇気が未来を変えるという思いが込められた曲」と説