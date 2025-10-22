『ウマ娘 プリティーダービー』（サイレンススズカ）、『お兄ちゃんはおしまい！』（緒山まひろ）、『エデン』（サラ）などの作品に出演する声優・高野麻里佳さんのデジタル写真集「 embrace /「My Girl」PHOTO BOOK」がリリースされました。【写真】背中が大きく開いた大胆ドレスの高野麻里佳さん本作は、表紙を飾った声優ビジュアルブック『My Girl vol.43』（8月28日発売）のオール未掲載カットで構成。見る者を魅了する高野さ