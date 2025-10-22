All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい石川県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：白山白川郷ホワイトロード（白山展望台）／45票石川県の尾添と岐阜県の白川村を結ぶ山道のドライブコースで、以前は白山スーパー林道という名称でした