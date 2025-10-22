中国南東部の福建省福州市で最近、複数の有名歌手のコンサートが開催されました。「週末にコンサート鑑賞 翌日出勤」という観客のニーズに応えるため、10月20日未明に、福建省初のコンサート観客用高速鉄道列車が運行されました。20日未明、コンサート観客を乗せた3本の列車G9811、G9805、G4822が立て続けに福州南駅を出発し、2000人以上の観客が省内のアモイや竜岩、さらに上海などへと帰途につきました。これについて、列車を利