サンリオキャラクターのマイメロディ50周年とクロミ20周年を記念したイベント「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」が、10月31日（金）〜11月13日（木）の期間、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザで開催される。【写真】抱き合う2人がかわいい〜！ぬいぐるみなど限定グッズ一覧■初お目見えのアートを使用今回「キデイランド」が手掛け開催される「マイメロディ＆クロミ パステルドリーム