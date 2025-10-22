４０代の男性海上自衛官が、後輩などに暴力や暴言などをしたとして懲戒処分を受けたことが分かりました。 海上自衛隊呉地方総監部によると、呉弾薬整備補給所所属の海上自衛官で３等海曹の４０代の男性は、２０２０年７月ごろ当時所属していた部隊で防火訓練をしていたときに、後輩隊員の言動に腹を立て顔を殴ったということです。 また、２０２２年６月から８月ごろの間に当時所属していた別の部隊でも、部下に対して「お前の言