福岡市東区で22日午後、鋼材をトラックに積み込んでいた男性が、落ちてきた鋼材の下敷きになり死亡しました。 警察と消防によりますと、午後3時すぎ、福岡市東区箱崎ふ頭で、同僚から「男性が鋼材の下敷き、体全体が下敷きになっている」と消防に通報がありました。男性は30代とみられ、救助されましたが通報からおよそ15分後に、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、男性はフォークリフトでトラックに鋼材