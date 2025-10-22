退職希望者の代わりに、勤務先に退職の意思を伝える退職代行サービス「モームリ」。その運営会社などに警視庁が家宅捜索に入りました。利用者に弁護士を、違法にあっせんした疑いがあるということです。日本テレビ・警視庁クラブ担当の関口絢子記者が解説します。■退職代行「モームリ」とは？小さなオフィスだったのは、去年のこと。「退職代行モームリ」。依頼者の代わりに、勤務先に退職の意向を伝えるサービスです。退職代行モ