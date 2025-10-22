芸術・文化の分野で優れた功績をあげた芸術家に贈られる「第36回高松宮殿下記念世界文化賞」の授賞式が行われました。授賞式典には岸田元首相など約160人が出席しました。日本美術協会総裁の常陸宮さまに代わり、常陸宮妃華子さまから、絵画部門のピーター・ドイグさん、彫刻部門のマリーナ・アブラモヴィッチさん、建築部門のエドゥアルド・ソウト・デ・モウラさん、音楽部門のアンドラーシュ・シフさん、演劇・映像部門のアンヌ