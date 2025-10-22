トラブルが相次いだ熊本市電をめぐる外部の専門家会議の初会合が開かれ、課題解決の方針を議論しました。 熊本市電をめぐっては運行トラブルが相次いだことから市交通局がことし6月、組織全体の課題を洗い出す対策チーム「タスク・フォース」を設置しました。今回の専門家会議はタスクフォースで出た課題を有識者の立場で議論し対策の方向性を決めるものです。 初会合の22日は市電トラブルの検証委員会で