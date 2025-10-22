日本列島は22日の朝、急激な冷え込みに震えました。東京都心の寒さは、まさしく師走並みでした。22日午前9時前、東京・港区では気温が14度とかなり冷え込みました。多くの人が上着を着ており、中にはマフラーを着けている人もいました。小雨がぱらつく寒空のもと、道行く人たちからは「寒暖差すごく激しい。ついていけない」「外回りをしているので肌に染みます。（中は）半袖です、寒いです」など悲鳴にも似た声が聞かれました。