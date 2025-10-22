韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲが２２日、東京・六本木ヒルズアリーナで、同日発売の日本３ｒｄアルバム「Ｓｔａｒｋｉｓｓｅｄ」の発売記念ショーケースを開催した。この日は雨天であいにくの空模様だったが、大勢のＭＯＡ（ファンの呼称）を前に熱いパフォーマンスを繰り広げ、心を晴らせた。ＹＥＯＮＪＵＮ（２６）は「寒くて雨が降る中、集まってくれてありがとう。ＭＯＡに会えて幸せ