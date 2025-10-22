孫になりすまして現金をだまし取ったとして、オレオレ詐欺の疑いで22歳の女が石川県警に逮捕されました。逮捕されたのは福島県の無職の女22歳です。警察によりますと、ことし7月、女は複数人と共謀し、金沢市に住む80代の女性に対し、電話で孫になりすまし、現金を必要としている旨のうそをつき、約130万円をだまし取った疑いがもたれています。被害に遭った女性がその後、本当の孫に電話で確認したところ、詐欺だと発覚したという