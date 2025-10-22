名古屋市内の徳川美術館は２２日、１４代将軍徳川家茂が指料（腰に差していた刀）としていた脇指を発見し、来月１５日より一般公開を行うと発表した。見つかった刀剣の正式名称は「脇指銘来国光附梨子地青貝亀甲文散脇指拵・桑木地葵紋付刀掛（わきざしめいらいくにみつつけたりなしじあおがいきっこうもんちらしわきざしこしらえ・くわきじあおいもんつきかたなかけ）」。徳川美術館・高橋哲也学芸部係長は「