大相撲秋場所後に新十両昇進を決めた長村改め日向丸（ひむかまる、２１）＝木瀬、飛龍高出＝の「十両昇進を祝う会」が２２日、沼津市内で行われた。学校関係者や高校の先輩・翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が出席。約１２０人の参列者を前に「静岡は第二の故郷。こんなにお祝いをしてもらって素直にうれしいです」と感謝した。日向丸は宮崎県出身で、１７３・３センチ、１４１・９キロ。中学卒業後、大相撲入りも考えていたが、両