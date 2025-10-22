鹿児島県曽於市のコンビニエンスストアから現金を奪った強盗などの罪に問われている男の初公判が開かれ、検察は拘禁刑5年を求刑しました。 強盗などの罪に問われているのは、鹿児島市新屋敷町の建設作業員・八瀬尾幸一被告(27)です。 起訴状などによりますと、八瀬尾被告は今年7月、曽於市財部町のローソン財部南俣店で店員をカッターナイフで脅し、現金7000円を奪ったとされています。 鹿児島地裁で開かれた初公判