衆議院鹿児島2区の自民党・三反園訓さんが、きのう21日に発足した高市内閣の財務大臣政務官に内定したことが分かりました。 関係者によりますと、三反園訓さんは財務大臣政務官への起用が内定したということです。 三反園さんは2021年、衆院選・鹿児島2区で初当選し、現在2期目です。今年1月、自民党に入りました。 （財務大臣政務官に内定・衆議院鹿児島2区 三反園訓 議員）「高市総理大臣は責任ある積極財政と言っている。物