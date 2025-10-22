第104代、高市新首相が新しい内閣を発足させました。福岡での反応です。 福岡市中央区のステーキ店「肉が一番」です。この店の一番人気が、北米産のステーキです。■元木寛人アナウンサー「いただきます。かめばかむほど肉のうまみが口いっぱいに広がります。」店側の悩みの種は、アメリカやカナダから輸入する牛肉の価格高騰です。■「肉が一番」を展開する美食倶楽部・稲本孝紀 社長「10月に仕入れている肉