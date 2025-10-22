岡山県立図書館 読書週間に合わせて、岡山県立図書館は10月25日から11月3日、読書や図書館の魅力を発信する「県立図書館フェスタ」を開きます。 25日には普段は立ち入ることができない書庫などを回る「バックヤードツアー」、11月1日には利用者が読み終えて良かった本を互いに交換する「ブックトレード」が行われます。 また、期間中に図書館の利用方法などを学ぶクイズラリーなども行われる予