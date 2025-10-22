シュレーゲル・スイス中銀総裁 米国の関税は経済の下振れリスクを高める可能性 特定の医薬品に対する米国の関税計画は経済の下振れリスクを高める恐れ スイス中銀は状況を注視し、必要に応じて金融政策を調整する方針 今後数四半期でインフレ率は小幅に上昇すると予想 経済の不確実性は依然として高い