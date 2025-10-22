大分県日田市のこども園で22日、園児が乗馬を体験しました。 馬とふれあう園児たち 日田市のこども園にやってきたのは熊本県で飼育されている2頭の馬。 こちらでは命の大切さを知ってもらおうと毎年、乗馬体験を行っています。 22日は園児が馬に乗ってゆっくりと園庭をまわり、中には手を振って楽しんでいる子供もいました。 馬とふれあう園児たち ◆園児たちは「かわいかった。乗って揺れる