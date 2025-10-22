大相撲のロンドン公演（15〜19日）を終えた横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）や小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）らが22日、羽田空港着の航空機で帰国した。高安は敢闘賞を受賞。「連日、来てくれている方に恥じない相撲を取ろうと思って一生懸命やった。いい相撲が取れて評価していただいたので、とてもうれしく思う。公演での敢闘賞は記念になる」と力強く語った。13年にジャカルタで開催された海外巡業に参加。ロンドンについて