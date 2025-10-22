19日の秋華賞を制したエンブロイダリー（牝3＝森一、父アドマイヤマーズ）が香港国際競走（12月14日、シャティン）のマイルとカップに予備登録することが22日、分かった。シルクレーシングが発表。今後の選択肢を広げるためとしている。桜花賞に続く牝馬2冠を達成し、キャリア5勝は芝1600〜2000メートルの距離で挙げている。父アドマイヤマーズは19年の香港マイル勝ち馬で、ラストランも20年香港マイル（3着）だった。