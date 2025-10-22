ユニクロのグローバルブランドアンバサダーで米男子ゴルフツアー14勝を誇るアダム・スコット（45＝オーストラリア）が22日に千葉市内で行われた次世代育成イベント「FutureGolfersSeminar2025withAdamScott」に参加した。ユニクロと日本ゴルフ協会（JGA）が共同開催した同イベントには、関東在住のジュニア31人が参加した。スコットはリクエストに応じてショットを披露。ワンポイントレッスンでは一人一人に対し熱