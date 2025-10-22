木原稔官房長官は22日の記者会見で、台湾との関係について「非政府間の実務関係を維持する従来の基本的立場を踏まえ、協力と交流のさらなる深化を図る」と述べた。「極めて重要なパートナーで、大切な友人だ」とも語った。木原氏の事務所によると、木原氏は官房長官就任後も、台湾との関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」（日華懇）の事務局長を務めている。会見で事務局長を続けるか問われ「さまざまな議連の役