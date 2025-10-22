今年も夢を懸けた”運命の一日”がやってくる。23日に開かれるプロ野球ドラフト会議ではどんな物語が繰り広げられるだろうか。【写真を見る】【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名するのか大本命に名を連ねているのは“高校ナンバーワン投手”群馬・健大高崎高の石垣元気（18）。最速158?を誇るストレートを武器にセンバツで群馬勢を初の全国制覇に導いたエース右腕だ。大学生では