てんこう２ 宇宙を目指す企業の挑戦をお伝えします。 大分県由布市の企業などが開発に携わった観測衛星「てんこう2」は11月末までの打ち上げを目指しています。 宇宙を目指すその思いを取材しました。 てんこう２ 日本の主力だったH2Aロケットに代わりおととしから打ち上げが始まった「H3ロケット」。 これに搭載され11月末までの打ち上げを目指しているのが観測衛星「てんこう2」です。 てんこう2は地