日本時間22日、ドジャースのムーキー・ベッツ選手がリモート会見に出席し、ワールドシリーズ(WS)への意気込みを語りました。ドジャースはナ・リーグのリーグ優勝決定シリーズでブリュワーズを圧倒。4連勝し最短の日程でリーグチャンピオンとなりWS進出を決めました。そのためワールドシリーズの第1戦が行われる25日までは中6日間空き、体力面では十分な休養の時間となりました。その半面、試合間隔が空くことに対する悪影響につい