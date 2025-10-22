子どもに母親の理想を押し付けてしまうことってありますよね。自分の過去の経験や失敗などから「子どもに同じ思いをさせたくない！」という親心からくるものですが、間違った方向にいってしまうこともあるようで……？今回は、娘の体型維持のためにストイックになりすぎる母親の話をご紹介いたします。太るのは親のせい「うちの母は食べることも料理することも好きな人で、昔から食卓には揚げ物が並ぶことが多かったんです。おや