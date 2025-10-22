北海道で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたことを受け新潟県は22日、庁内の連絡会議を開きました。県内の養鶏場に対し感染を防ぐ対策をとるよう呼びかけています。北海道の養鶏場で21日、ニワトリが死んでいるのが見つかり、確定検査の結果、高原性鳥インフルエンザの感染が確認されたということです。全国の農場では今シーズン初めての感染で、約46万羽の殺処分が始まりました。これを受け県は22日、連絡会議を開