高市新内閣の発足を、名古屋市内の飲食店はどう受け止めているのでしょうか？ 【写真を見る】｢おつまみの値段は1.2～1.5倍｣ 仕入れ値や光熱費など軒並み高騰… 高市新政権発足で飲食店は何を期待する？ 名古屋 （熱情グループ・代表取締役上田則男さん）Q.高市新総理が誕生しましたがどうですか？「期待することがいっぱいある」Q.どんなところが？「やっぱり経済的なところ。値上げとか苦しいとこは色々あるので、