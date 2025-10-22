高市内閣で入閣した衆議院山口3区選出の林芳正総務大臣が22日、就任会見を開くなど本格的に始動しました。憲政史上初の女性総理となった高市総理、昨夜正式内閣を発足させました。総務大臣に就任した山口3区選出の林芳正衆議院議員。けさ、職員から拍手で迎えられ総務省に入りました。岸田内閣、石破内閣では官房長官を務めた林総務大臣。就任にあたり高市総理からは国と地方の共通デジタル基盤の構築、東京一極集中の弊害の是正、